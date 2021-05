Conte : “I calciatori ora sanno come vincere…”

(ANSA) – MILANO, 22 MAG – “C’è stata una crescita importante da parte di tutti i giocatori non solo dal punto di vista tecnico-tattico ma anche per quanto riguarda la mentalità.

Lavorandoci sono cresciuti tanto, adesso sono giocatori che hanno vinto e quindi sanno che strada percorrere per continuare a vincere”.

Lo ha detto il tecnico dell’Inter Antonio Conte, intervistato da Inter Tv alla viglia della sfida contro l’Udinese.

“Sicuramente quando alla fine vinci lo scudetto è perché hai fatto qualcosa di importante e straordinario, qualcosa di più rispetto alle altre. Penso che i numeri siano importanti perché fanno capire che tipo di stagione abbiamo giocato e vissuto e i complimenti vanno fatti soprattutto ai calciatori”. (ANSA).