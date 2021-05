Bruscolotti: “Insigne è stato un grande capitano. Rrahmani ci sa fare”

L’ex difensore del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha elogiato Insigne e Rrahmani:

“Insigne ha saputo motivare la squadra in questa stagione, da leader, ed è stato un gran capitano finora, ha fatto una stagione incredibile. Ha recepito gli insegnamenti e ora ha numeri incredibili.

Gattuso? C’è sempre il rischio separazione con un allenatore, come in tutti i matrimoni. Dispiace un po’ a tutti perché Napoli più di qualche altro posto ha troppa fretta di scegliere e non ha i nervi saldi. Rrahmani? Ha dimostrato di saperci fare, merita il posto di titolare, se l’è guadagnato sul campo”.