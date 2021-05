Daniel Bessa, giocatore del Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del match con il Napoli. Di seguito le parole del trequartista: “Come ogni domenica è un banco di prova per noi. Dobbiamo sempre dimostrare il nostro valore sia come squadra sia io come giocatore. Oggi un palcoscenico importante, proveremo a conquistare i 3 punti allo stadio Diego Armando Maradona contro gli azzurri”.