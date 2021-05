TuttoSport – Domani De Laurentiis sarà allo stadio a vedere la partita

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio alla partita di domani tra Napoli e Hellas Verona e al rapporto Gattuso-De Laurentiis: “Domani De Laurentiis sarà allo stadio Maradona per seguire la gara, con la speranza di scendere negli spogliatoi al termine della stessa, per festeggiare e cercare un primo approccio con Gattuso. E’ un passaggio dovuto per lui, anche per non mostrarsi ostile al tecnico agli occhi di una piazza che ormai si riconosce nell’allenatore calabrese. A quel punto la palla passerà nelle mani di Ringhio e toccherà a lui decidere se riaprire un dialogo o se restare fermo sulle sue posizioni. Un atteggiamento intransigente lascerebbe certamente delusa la tifoseria che sta sperando nella riappacificazione”.