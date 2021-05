Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha lasciato una breve intervista alla Gazzetta dello Sport dopo le parole di Jeremie Boga. Il calciatore ha infatti dichiarato di voler lasciare i neroverdi, la società ha dunque messo un prezzo sull’attaccante:

“Il giocatore non si muove per meno di 40 milioni e visto che non sono arrivate offerte così formulate, Boga non è in vendita”