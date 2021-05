Roma – Panchina divisa tra Allegri e Spalletti: la situazione

L’edizione odierna del Roma dedica ampio spazio al futuro della panchina azzurra divisa tra Allegri e Spalletti: “Il patron azzurro sarebbe pronto a uno sforzo economico con ingaggio non inferiore ai 5.5 a stagione (ma potrebbero essere anche di più) e la garanzia che il livornese avrà una rosa competitiva. In sostanza avrebbe garantito la conferma dei calciatori migliori, o quantomeno quelli che Allegri ritiene tali. Tuttavia, l’ ex tecnico della Juventus aspetta segnali da Madrid e forse pure da Torino per un ritorno in bianconero. La sensazione è che Napoli non sia la sua priorità. Tuttavia De Laurentiis non vuole aspettare: in caso di vero addio di Gattuso vorrebbe annunciare il prossimo allenatore entro fine mese, o al massimo nella prima settimana di giugno. Ecco perché Allegri dovrebbe dare presto la sua risposta. L’alternativa principale rimane Luciano Spalletti. Si accontenterebbe di un ingaggio inferiore (3 milioni) ma bisogna capire se l’ altro toscano accetterebbe di essere il piano di riserva di De Laurentiis”