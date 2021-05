Roma – Koulibaly non giocherà contro l’Hellas Verona

L’edizione odierna del Roma dedica ampio spazio a Kalidou Koulibaly. Infatti il senegalese, secondo il quotidiano, non ci sarà per l’Hellas Verona: “Niente da fare: Kalidou Koulibaly salterà la sfida di domani sera contro il Verona. Il 29enne difensore senegalese con cittadinanza francese, infortunatosi contro il Cagliari, anche nella seduta di ieri mattina ha svolto lavoro in palestra e personalizzato in campo. A due giorni dall’ultimo match stagionale non ci sono i presupposti per una sua convocazione. La sua presenza in tribuna potrebbe essere l’ultima, visto e considerato che è sulla lista delle cessioni”