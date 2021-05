Legrottaglie: “Penso che domenica vinceranno Juve e Napoli”

Nicola Legrottaglie ha parlato ai microfoni di Tmw della corsa Champions che vede protagonisti il Milan, la Juve e il Napoli: “Penso che domenica vinceranno Juve e Napoli. Per il Milan, invece, trasferta difficile a Bergamo sarà dura. Se i rossoneri sono arrivati a questa situazione è sicuramente anche merito delle squadre che erano sotto e sono andate forti, tipo il Napoli. Il Milan ha avuto un blocco a gennaio e non ha saputo ripartire bene, a causa anche degli infortuni e altri motivi. Il Milan è calato alla distanza, Ibra ha giocato poco ma il pari col Cagliari ha sorpreso. Sicuro proverà a fare di tutto per vincere contro la dea e portare i tre punti a casa”.