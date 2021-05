Juric: “Questa sfida conta tanto per i tifosi, speriamo di accontentarli”

Ivan Juric, allenatore Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima sfida di campionato contro il Napoli.

Ecco quanto dichiarato: “Zaccagni potrebbe andare al Napoli? Ha fatto un grande girone d’andata, in certe situazioni è un fenomeno tatticamente ma sul suo futuro non so ancora nulla di concreto. La sfida di domani sarà importante per noi, andremo al Maradona consapevoli di quanto fatto di buono all’andata, seppur loro non stavano in un buon momento. Per i tifosi questa è una partita molto sentita, speriamo di poterli accontentare sul campo. Io preparo la gara al massimo delle nostre possibilità, è giusto che sia così dopo un grande girone d’andata. In generale posso dire che è stato un anno di crescita e abbiamo appreso come si agisce in determinate situazioni”.