Giuffrida, Ag. Hysaj: “Per Elseid non ho ancora sentito ADL, valuteremo la situazione. Sepe non tornerebbe per fare il dodicesimo”

Mario Giuffrida, agente Hysaj e Sepe, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, parlando dei propri assistiti e una notizia sul futuro di Ospina.

Ecco quanto dichiarato: “Non ho più sentito De Laurentiis e ho parlato nel frattempo con diversi club. Ad oggi non abbiamo trovato accordi con nessun club, aspettiamo e valuteremo anche un eventuale proposta di rinnovo del Napoli. Non so cosa farà Gattuso, però mi farebbe piacere se dovesse rimanere. Elseid e Rino sono molto legati. Inoltre tutti gli allenatori contattati da ADL vorrebbero la permanenza di Hysaj. Sepe? Luigi è un portiere del Napoli, ma non tornerebbe per fare il dodicesimo. E’ un calciatore di livello che può giocarsela con chiunque. Su Ospina so che andrà via”.