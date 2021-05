Curva B, striscione e fumogeni all’esterno dello Stadio Diego Armando Maradona

Il Napoli affronterà il Verona domenica per l’ultima partita della Serie A. Partita fondamentale e decisiva per la qualificazione in Champions League, con la lotta ancora aperta e accesa tra Napoli, Milan e Juventus per due posti. I tifosi lo sanno e, difatti, oggi si sono incontrati fuori allo stadio Diego Armando Maradona, con tanto di fumogeni, per motivare la squadra a conquistare la vittoria. La Curva B ne ha approfittato anche per affermare la loro posizione nei confronti degli stadi chiusi. Uno striscione che rappresenta le loro idee e recita: “Sarà davvero una bella annata, solo quando torneremo in gradinata!”.