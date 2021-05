CorrSera – Serie A, i debiti pesano. Gravina chiede spese più responsabili

Nella giornata di ieri si è tenuto a Roma una riunione organizzata dal presidente della FIGC Gabriele Gravina per discutere del tema relativo ai debiti in Serie A. Presenti i rappresentanti delle tre categorie maggiori, dell’Assocalciatori e dell’Assoallenatori. Si parla di cifre particolarmente elevate, secondo il Corriere della Sera: il sistema calcio si sarebbe indebitato di 5 miliardi di euro, di cui 1 relativo solo alla stagione 20/21, che ha subito i danni della pandemia di Coronavirus.

A fronte di un aumento dei costi del lavoro, Gravina ha chiesto di rivedere i propri comportamenti in tale contesto. Approvata a tal proposito la norma secondo la quale non sarà più possibile spendere più della stagione precedente per quanto riguarda gli ingaggi.