CdS – Due amichevoli di lusso per il Napoli: le squadre

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al programma estivo del Napoli che giocherà contro due big internazionali: “Ci saranno, o ci dovrebbero essere, due amichevoli, appuntamenti di respiro internazionale per restare in una dimensione rilevante: il Napoli sta dialogando con l’ Arsenal e anche con il Lione, sfide di richiamo, che attraggono e che servono come test significativi, per riassaporare quel profumo d’ Europa che può aiutare per calarsi nella nuova stagione. Le partite, in teoria, dovrebbero essere collocate tra il ritiro di Dimaro-Folgarida e quello di Castel di Sangro, ma il programma verrà definito da De Laurentiis con l’allenatore che verrà”