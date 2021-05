Zidane: “Futuro? L’unico futuro è il prossimo match”

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato dei suoi pensieri in questo momento in conferenza stampa: ” Titolo? Nel 2017 lottammo fino alla fine e lo vincemmo all’ultimo. Questa lotta rende ancora più bello ed entuasiasmante il calcio. Futuro? L’unico futuro che conta ora è la prossima partita. Per altro ci sarà tempo. Tutte le nostre energie sono rivolte alla partita di domani. Ci sono altre 37 partite fatte da onorare, non possiamo parlare della prossima stagione ora che ci giochiamo tutto. Vi rispetto perchè so che è il vostro lavoro ma ora siamo concentrati solo sul match di domani”.