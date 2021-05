Tutino: “Futuro al Napoli? Sarei più felice deò riscatto della Salernitana”

Gennaro Tutino, giocatore della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Fanpage.it per parlare del suo probabile futuro e di una possibile riconferma del Napoli: “Speri nella conferma del Napoli l’anno prossimo? Sinceramente no. Il Napoli non penso possa pensare a questo, sarei più felice del riscatto della Salernitana. Vorrebbe dire che ho fatto qualcosa di davvero importante. Se spendono soldi per un calciatore vuol dire che lo mettono al centro del progetto e questo lo dico non perché io non voglia tornare a Napoli, ma perché se la Salernitana dovesse riscattarmi sarei ancora più felice. Un segno di fiducia da parte del club mi renderebbe felice. Anche i tifosi mi stimano e me lo fanno sentire. Affido la situazione al mio agente, del quale mi fido ciecamente e so che prenderà le decisioni migliori per il mio futuro”.