Sky, Spalletti in pole per la panchina del Napoli. Allegri non chiude la porta

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Massimiliano Allegri sarebbe fortemente cercato da Aurelio De Laurentiis come allenatore del Napoli per la prossima stagione. Il tecnico livornese interessa già da tempo alla società azzurra. Il diretto interessato non ha chiuso la porta all’ipotesi, è in attesa di altre proposte, per cui la pista è percorribile. Ad essere in cima alla lista dei papabili è l’ex Inter Luciano Spalletti. La proposta per lui si aggira tra i 2,5 e i 2,8 milioni annuali, a cui il tecnico ha risposto dando la sua disponibilità. Altro nome caldo è quello di Simone Inzaghi, prima però bisognerà vedere se riuscirà a prolungare il suo contratto con la Lazio. Più lontano Christophe Galtier, che sembra vicino al Nizza.