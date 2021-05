Signorini: “Le persone intorno a Maradona non erano le più raccomandabili”

Fernando Signorini, ex preparatore atletico di Diego Armando Maradona, intervistato da Il Mattino, parla riguardo la vicenda della scomparsa del fuoriclasse argentino.

“Il problema di Maradona è stato quello di avere attorno persone di scarsa fiducia. Forse chi gli era accanto negli ultimi giorni di vita non erano le migliori persone. Quella sui medici indagati mi sembra una ricostruzione fantasiosa. Sospetto che in questa vicenda ci sia troppa emotività. Mi rifiuto di credere che ci sia stato un gruppo di persone che abbia trascinato Diego alla morte con coscienza. Semplicemente, credo che per l’ennesima e ultima volta, purtroppo, le persone che gli erano intorno non erano le più raccomandabili. Si tratterà di persone superficiali, ma da qui a condurre alla morte ne passa”.