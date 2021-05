Nicola Zanini, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Mattia Zaccagni, obiettivo di calciomercato del Napoli: “Zaccagni è un giocatore perfetto per il Napoli di Gattuso. Visto che molte volte si allarga a sinistra potrebbe anche ricoprire il ruolo di Insigne per farlo rifiatare. Infatti il giocatore, attualmente dell’Hellas, potrebbe essere una valida opzione al capitano del Napoli“