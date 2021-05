Franchi: “Allegri e De Laurentiis avrebbero un accordo, ma…”

Massimo Franchi, giornalista di Tuttosport, è intervenuto a Radio Punto Nuovo per Punto Nuovo Sport Show.

“Un allenatore come Allegri che ha fatto due finali di Champions, oltre tutti gli scudetti che ha vinto non può che essere ottimo. Simeone è al suo livello: Allegri è un livello molto alto per il Napoli. Ho sempre visto ad una sola cosa: quello che guarda Mourinho o Conte (che però pretendono giocatori) il risultato. Ed Allegri guarda alla vittoria. Da quello che so io, Allegri avrebbe un accordo sulla parola con De Laurentiis. Nulla di scritto, una stretta di mano. Allegri sta aspettando ancora il Real Madrid, che era potenzialmente campione. Zidane sarebbe in bilico”.