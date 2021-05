Fabio Cannavaro potrebbe tornare in Italia ad allenare. Dopo la retrocessione in serie B, Il Parma è alla ricerca di un nuovo allenatore. In questi giorni si sono fatti tantissimi nomi. tra i nomi papabili ci sono Pippo Inzaghi, Zanetti, Stroppa e Italiano. Alla lista dei nomi, nelle ultime ore, si è aggiunto anche Fabio Cannavaro.

Fonte: Gazzetta dello Sport