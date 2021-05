Di Marzio: “Gattuso non ha risposto alla Fiorentina, aspetta la Lazio”

Il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, parla del futuro di Gennaro Gattuso attraverso l’emittente televisiva Sky.

“La Fiorentina è in cerca di un allenatore che possa succedere a Iachini. Il preferito è Gennaro Gattuso, che però non ha ancora risposto. È in attesa della Lazio, una proposta che lo attira maggiormente. In casa biancoceleste, va risolta la situazione legata al contratto di Simone Inzaghi, in caso di mancato rinnovo, si cercherebbe di ingaggiare il tecnico del Napoli”.