De Maggio: “Gattuso? Se resta il Napoli può vincere lo scudetto”

Valter De Maggio, giornalista sportivo, ha parlato del probabile futuro di Gattuso e quindi della panchina azzurra per la prossima stagione. Di seguito le parole del direttore di Radio Kiss Kiss Napoli sull’allenatore: “Gattuso? Una perdita per entrambi se si lasceranno a fine stagione. Resterebbe veramente grande rammarico. Il tecnico calabrese è stato capace di ricompattare la squadra e lo spogliatoio spaccato. Inoltre sta portando il Napoli in Champions nonostante le mille difficoltà e complicazioni che ha avuto in questa difficile stagione. Se la società azzurra continua un progetto con Gattuso, per me il Napoli può lottare e vincere lo scudetto”.