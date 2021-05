De Luca: “Dovremo portare la mascherina almeno fino a luglio”

Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, nella sua consueta diretta del venerdì, fa il punto della situazione per quanto riguarda la situazione del Covid e di quali potranno essere gli scenari futuri

“Il lavoro non è ancora finito, indosseremo la mascherina almeno fino a luglio, poi valuteremo. C’è un problema con le varianti del virus, dobbiamo fare attenzione. Per contrastare la variante indiana a Capodichino organizzeremo un intenso piano di tamponi, a partire da ottobre-novembre ci sarà il via libera alla terza dose di vaccino, a cominciare da chi ha ricevuto Pfizer o Moderna”.