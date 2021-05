Damiani: “Vi dico chi è stato il migliore di questa stagione”

Oscar Damiani, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio. Ecco quanto estrapolato:

“Mi sono sempre battuto per Gattuso, manca una partita e se dovesse vincerla arriverebbe in Champions. In un ambiente difficile come Napoli non è semplice. Champions? Il Milan. L’Atalanta è una squadra forte, di valori, che vorrà chiudere bene la stagione dopo aver perso la Coppa Italia. Anche il Verona non regalerà niente al Napoli. Nessuno regala niente, lo abbiamo visto con la retrocessione del Benevento. Dispiace per le streghe, Inzaghi aveva fatto un buon lavoro e un grande girone d’andata”.