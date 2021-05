L’edizione odierna de “Il Corriere del Mezzogiorno” ha parlato del futuro di Gattuso e della situazione in casa Napoli. Infatti, secondo il quotidiano la prossima settimana sarà decisiva per l’addio di Gattuso. Al momento Allegri è in pole, ma non bisogna dimenticare Spalletti, Galtier, Simone Inzaghi e Conceicao. L’addio avverrà in silenzio.