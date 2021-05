Bucchioni: “Champions? Dipende molto da Atalanta-Milan. Vi dico chi resta fuori per me”

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, durante Maracanà, per parlare della lotta Champions e in particolare della sfida tra Atalanta e Milan. Ecco le sue parole e il suo nome su chi resterò fuori dai giochi: “Atalanta-Milan? I rossoneri vincono e vanno in Champions. Fuori casa la squadra di Pioli è molto forte e può dare molto, mettendo in difficoltà la squadra di Gasperini. L’Atalanta forse è stanca, contro la Juventus in finale di Coppa Italia non l’ho vista come la conosciamo. Peccava della cattiveria che l’ha caratterizzata questa stagione. Penso resterà fuori dalla Champions la Juventus di Andrea Pirlo”.