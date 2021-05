Zanini: “Vedrei meglio Allegri sulla panchina del Napoli rispetto a Spalletti: Insigne valore aggiunto

Nicola Zanini, ex calciatore ed ora allenatore ha rilasciato delle dichiarazioni a 1 Station Radio sul futuro del Napoli e sul possibile nuovo allenatore.

Le sue parole:

Gattuso? Sottolineerei il suo grande lavoro nonostante le difficoltà. Se avesse avuto meno problemi, avrebbe potuto giocarsi di più il campionato. L’Inter, ad esempio, ha preso il volo nel momento in cui le altre hanno avuto delle complicazioni, sono stati agevolati dall’uscita dalle coppe e dal non aver avuto tanti infortuni. Per vincere il campionato serve avere anche questo tipo di fortuna. Il Napoli merita di arrivare in Champions, Gattuso ha fatto un ottimo lavoro e merita assolutamente il rinnovo. Ha dimostrato di meritarlo sul campo, con il gioco, e nel superare momenti difficili in una piazza non semplice. Con la squadra c’è un rapporto onesto, e come figura può rappresentare al meglio il calcio Napoli.

panchina del Napoli? Dico Max, credo sia un allenatore che entri in una società, squadra, in maniera intelligente rispettando il passato. Spalletti è più di carattere, un punto di rottura col passato”.