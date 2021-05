Ai microfoni di Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione “Radio Goal” è intervenuto Valter De Maggio. Di seguito le parole rilasciate dal giornalista:

“Da quello che so Allegri è in contatto con il Real Madrid dallo scorso 25 marzo. I colloqui vanno avanti e vedremo come evolverà la situazione. Nel caso non prendesse quota l’ipotesi Real, Napoli diventerebbe la sua prima scelta“