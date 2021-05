In caso di qualificazione Champions, per Gattuso sarebbe una rivincita contro ADL e la sua sfiducia nei confronti del tecnico calabrese.

Ecco quanto affermato dall’edizione odierna di TuttoSport: “L’approdo del Napoli nella “coppa delle grandi orecchie”, avrebbe un sapore particolare per Rino Gattuso. Potrebbe essere considerata come una sorta di eredità da lasciare alla città di Napoli. Inoltre sarebbe una rivincita nei confronti di ADL che dal post Verona-Napoli, ha aperto un casting infinito di allenatori ed è ancora in atto”.