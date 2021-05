Un nuovo terremoto potrebbe abbattersi sul mondo del calcio italiano. Secondo quanto riportato da SportItalia, la Procura della FIGC sta per ultimare le indagini avviate circa un mese fa, per presunte alterazioni dei rimborsi spese per gli arbitri. Dunque la Procura, dopo le prime segnalazioni, in accordo con l’Aia ha instaurato un’indagine interna con l’obiettivo di verificare eventuali irregolarità amministrative nei rimborsi nel mondo arbitrale.