Serie B – Il Monza vince ma non basta: Cittadella in finale!

Il Cittadella, in virtù del 3-0 dell’andata, è in finale play off di serie B e sfiderà il Venezia per andare in Serie A. I veneti hanno perso 2-0, reti di Balotelli e D’Alessandro, ma il risultato dell’andata ha regalato alla piccola realtà la finale. Una finale su cui nessuno avrebbe scommesso con Monza e Lecce favorite sulle piccole Cittadella e Venezia. La finale play off è divisa in andata, 23 maggio, e ritorno, 27 maggio. La prima sfida verrà giocata a Cittadella mentre il ritorno sarà giocato a Venezia.