È, in questo momento, finito il primo tempo della seconda semifinale play off, la prima ha visto trionfare il Venezia, tra Monza e Cittadella. Una partita molto nervosa con cartellini da ambi le parti. Adesso la situazione è complicatissima per il Monza che deve segnare tre reti, in virtù del risultato dell’andata, per qualificarsi alla finale dei play off.