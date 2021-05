Roma – Gattuso non ha gradito alcuni atteggiamenti di Commisso, spunta la Juventus

Sta per terminare il campionato e il valzer sulle panchine delle varie squadre di Serie A inizia a farsi sempre più insistente. Proprio riguardo a ciò, l’edizione odierna di Roma ha approfondito la questione tra Gattuso e la Fiorentina e non solo: “Il tecnico non sarebbe rimasto colpito positivamente dagli atteggiamenti di Commisso. In particolare nelle ultime conferenze stampa, ma anche durante la trasferta di domenica del Napoli. Secondo i media locali, Gattuso non avrebbe apprezzato alcuni atteggiamenti un po’ troppo aggressivi. Rino vorrebbe una società con un presidente più adatto alle sue aspettative.

Gattuso, quindi, avrebbe rifiutato in attesa di offerte più allettanti e di una chiamata a sorpresa dalla Juventus se l’ipotesi Zidane o Simone Inzaghi non dovesse concretizzarsi. Per la Viola con Gattuso in stand-by potrebbe decollare l’idea Paulo Fonseca (ormai al passaggio di consegne con il connazionale più celebre José Mourinho) le cui quotazioni dopo il derby di Roma vinto sono aumentate”.