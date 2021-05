Pistocchi: “L’arbitraggio ha inciso su Atalanta Juventus, Rabiot fa fallo in area e Cuadrado fa una brutta entrata”

Maurizio Pistocchi, attraverso i microfoni di Radio Punto Nuovo, ha commentato gli episodi dubbi della finale di Coppa Italia vinta 2-0 dalla Juventus sull’Atalanta.

Le sue parole:

“Gli episodi di Atalanta Juve sono chiari, l’arbitro ha sbagliato ed il Var poteva intervenire. L’1-0 nasce da un’entrata pericolosa in area e Rabiot fa fallo da rigore. Non ci si deve nascondere dietro un dito, Massa ha sbagliato e Valeri si è confermato un arbitro scarso. In questi momenti perchè Rizzoli non parla?”