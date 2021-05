DS Fatih Karagumruk: “Napoli su Enzo Roco, è un calciatore completo”

Il Napoli piomba su Enzo Roco. Le voci dei giorni scorsi sono state confermate dalle parole del DS del Fatih Karagumruk squadra proprietaria del cartellino del calciatore.

Le dichiarazioni del Direttore Sportivo Murat Akin sono state rilasciate a Radio Marte. Le sue parole:

“Abbiamo terminato il campionato all’ottavo posto, a pari punti con la settima. Abbiamo perso per pochi punti la qualificazione europea, siamo stati un po’ la rivoluzione del calcio turco. Enzo Roco? Un grande professionista, calciatore molto serio e grande lavoratore. Ha ottime qualità difensive a cui aggiunge grande rapidità a cui aggiunge qualità nei passaggi. La sua qualità nella conoscenza del gioco è molto ampia. Napoli interessato? Il nostro rapporto con il calciatore finisce con questa stagione, noi non abbiamo avuto contatti con il Napoli. Sappiamo però che qualcuno del Napoli ha parlato con Emiliano Viviano, il nostro portiere, e lui ne ha parlato molto bene. Anche il nostro allenatore è italiano, Francesco Farrioli. Sono stati fatti discorsi non solo con il Napoli ma anche con altre squadre italiane”.