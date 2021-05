Colantuono: “Spalletti ed Allegri sono grandissimi nomi, farebbero bene al Napoli”

Stefano Colantuono, ex allenatore di Atalanta tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni a 1 Station Radio, riguardanti presente e futuro del Napoli.

Le sue parole:

“Se il Napoli somiglia a Gattuso? Assolutamente sì. L’unico problema degli azzurri è stato non poter contare in alcune circostanze su tutti gli effettivi in rosa, per il resto è stato un grande campionato e non capisco quali colpe si vogliano attribuire a Rino. Molte volte si arriva a giudizi frettolosi per una singola partita, quando il campionato dura nove mesi e l’allenatore va sempre giudicato nell’arco intero della stagione.

Spalletti o Allegri chi più idoneo alla panchina del Napoli? Dove tocchi, tocchi bene. Entrambi sono allenatori unici, si fanno due nomi straordinari per me.“