Ciro Venerato: “Allegri al Napoli? Dipende da cosa succede al Real”

Nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss è intervenuto Ciro Venerato. Di seguito le parole rilasciate dall’esperto di calciomercato della Rai:

“Per Allegri al Napoli dipende tutto da come si evolveranno le cose a Madrid. La priorità di Florentino Perez è convincere Zidane a rimanere, nel caso di addio Allegri e Raul sono i favoriti per la successione. Complicato un suo ritorno alla Juve, per adesso Conte rimane a Milano. Allegri ha confidato ai suoi amici di Pescara che è rimasto piacevolmente sorpreso dalla rosa del Napoli“.