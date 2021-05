CdM – Inzaghi molto probabilmente andrà via da Benevento

Il Benevento ha sofferto uno sciagurato girone di ritorno, dopo le prime 19 partite dove i sanniti avevano legittimato la permanenza in Serie A, nel girone di ritorno la squadra comandata dall’ex giocatore del Milan ha realizzato solo 10 punti in 18 giornate.

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, nel girone di ritorno più di qualcosa non è andato, molto probabilmente alcuni equilibri interni si sono rotti e la squadra non è più riuscita ad uscire da una situazione precipitosa.

Questo farà si che molto probabilmente Pippo Inzaghi a fine stagione lascerà il Benevento, da vedere se riuscirà a restare in Serie A