Vincenzo Morabito, agente FIFA e intermediario di mercato, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it di Kalidou Koulbaly. Infatti, secondo l’intermediario, questo sarebbe l’anno giusto, per il senegalese, per lasciare Napoli: “Il Liverpool offrirà molto per Koulibaly e soprattutto quest’anno è molto probabile l’addio del senegalese”