Vincenzo Italiano dopo la salvezza con il suo Spezia, ha parlato in esclusiva a Il Secolo XIX:

“Futuro? Sono nella stessa situazione di un anno fa. Nulla è ancora deciso. Devo incontrare la nuova proprietà per scoprire i progetti. Non vedo l’ora di farlo. Chiederò a Platek di migliorare la squadra rispetto a quella attuale e quindi di avere un po’ di ambizione. Sono convinto che l’intenzione della nuova proprietà americana vada in questa direzione. Ho conosciuto la famiglia Platek e trasmette tanto entusiasmo”.

“Due giocatori che mi hanno impressionato sono già retrocessi: sto parlando di Ounas e Messias del Crotone, a testimonianza di quanto sia difficile salvarsi. Sono due fenomeni che giocano in una squadra già retrocessa, comunque verso di loro provo alto gradimento”.