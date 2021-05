Repubblica – Ultras a sostegno del Napoli, le iniziative dei tifosi

Secondo l’edizione odierna de La Repubblica, sembrerebbe che gli Ultras del Napoli abbiano programmato delle iniziative in vista dell’ultima sfida di campionato contro il Verona (domenica, ore 20:45)

Il match contro l’Hellas sarà decisivo per la qualificazione della squadra partenopea alla prossima Champions League e i tifosi vogliono far percepire tutto il loro sostegno al gruppo. Come riportato dal quotidiano, infatti, non è esclusa la possibilità di vederli fuori al Maradona per cori e incitamenti.

Tutto il calore della città, dunque, pronto ad avvolgere il Napoli, affinché possa conquistare il premio tanto desiderato: la Champions.