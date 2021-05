Lo Monaco: “Con questa rosa e due acquisti mirati il Napoli è da Scudetto”

Nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” in onda su Radio Marte è intervenuto Pietro Lo Monaco. Di seguito le parole rilasciate dal noto dirigente:

“Ci penserei bene prima di lasciare andare Gattuso. I nomi che si vociferano per la sostituzione sono di spessore ma il cambiamento implica una rivoluzione e non è certo che nel breve periodo arrivino i risultati. Con due acquisti mirati il Napoli può competere per lo Scudetto, ovviamente se viene riconfermata la rosa attuale. I play off e play out potrebbero infiammare il nostro campionato. Per la Champions, il Milan rischia ma per un senso di giustizia la Juve dovrebbe non rientrare tra le prime quattro. La vittoria dei rossoneri a Bergamo, che condannerebbe i bianconeri, sarebbe la giusta conclusione per il campionato condotto“.