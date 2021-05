Le ultime da Castel Volturno: Lobotka torna in gruppo, due azzurri a parte

Come di consueto, sul profilo ufficiale del Napoli, è uscito il report dell’allenamento odierno:

Allenamento mattutino per il gli azzurri a Castel Volturno: la squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la seduta con una prima fase di torello e riscaldamento su circuito. Successivamente esercitazione di passing drill e lavoro tattico.

Chiusura con partitina a campo ridotto. Koulibaly ha svolto lavoro in palestra e allenamento personalizzato in campo. Lobotka ha svolto intera seduta in gruppo. Palestra per Ghoulam