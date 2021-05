Nove gol, quattro assist e il Napoli che bussa alla porta del Crotone per acquistarlo. Il primo anno di Messias in serie A, nonostante la retrocessione dei calabresi, non poteva andare meglio.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli ha offerto al club allenato da Cosmi non più di tre milioni di euro per il cartellino del brasiliano, mentre il presidente Vrenna ne vorrebbe almeno 7-8.