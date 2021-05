Gazzetta – Milan vira forte su un’attaccante in uscita dal Chelsea: le ultime

Il mercato si avvicina e partono già i primi sondaggi: infatti secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sembrerebbe molto interessato ad Olivier Giroud, attaccante francese in uscita dal Chelsea:

“Il Milan ha avviato i contatti, Giroud piace davvero e chiede un ingaggio intorno ai 5 milioni per almeno due anni. Considerati i vantaggi fiscali, il suo stipendio non appare particolarmente gravoso per le casse milaniste. Aggiungiamoci che Mario Mandžukić appare ai titoli di coda e un attaccante da area di rigore è indispensabile a Pioli. Nell’agenda di Maldini e Massara ci sono anche altre candidature, ma Giroud appare sul podio dei preferiti. Bisognerà però attendere anche le sue considerazioni, visto che cerca uno spazio tecnico adeguato nella nuova esperienza”.