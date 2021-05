Foschi: “Gattuso? Non penso vada a Firenze, vi spiego perchè”

L’ex direttore sportivo Rino Foschi intervistato ieri a FirenzeViola.it, ha parlato cosi del futuro di Rino Gattuso in orbita Fiorentina:

“Gattuso a Firenze? Mi sembra di aver capito che a Gattuso non siano piaciute le discussioni della conferenza di Commisso. Gattuso viene fuori da una situazione particolare: sembrava dovesse dimettersi dal Napoli perché gli davano fastidio questi tipi di discorsi. Lui è un uomo serio, con carattere e questo scontro tra il presidente e la stampa locale non gli è affatto piaciuto al tecnico che adesso ne fa una questione di orgoglio personale.

Io credo che lui vorrebbe andare in una società forte con certe ambizioni e con obiettivi prefissati. Di certo non verrebbe per salvare la squadra. Tutte queste chiacchiere lo stanno spingendo a pensare anche a qualcosa di più importante. Comunque vada, Pradè o non Pradè, se arrivasse Gattuso, sarebbe un colpo pazzesco. La gestione dello spogliatoio, altro problema dei viola quest’anno sarebbe un problema risolto con lui alla guida.”