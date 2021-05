Coppa Italia – Atalanta e Juventus in parità all’intervallo: emozioni e polemiche in 45′

Atalanta e Atalanta sono in parità all’intervallo nella finale di Coppa Italia. 1-1 al termine dei primi 45′ in virtù delle reti di Kulusevski per i bianconeri alla mezz’ora, pareggio di Malinovskyi 10 minuti più tardi. Partita molto movimentata con anche qualche polemica per un rigore non concesso alla Dea, che dopo lo svantaggio è comunque riuscita a riscattarsi sebbene abbia giocato meglio degli avversari nel complesso.