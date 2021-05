Fausto Pari, agente di Mattia Zaccagni, ha parlato a Radio Punto Nuovo:

“Zaccagni sarebbe un ottimo acquisto per il Napoli, in un 4-2-3-1 può giocare in tutti e tre i ruoli dietro alla punta, in un 4-3-3 può giocare sia da mezzala sia da esterno offensivo. La sua posizione naturale, a mio avviso, è quella di mezzala. Per gli azzurri saebbe un colpo molto intelligente, è un ragazzo d’oro che aspira al massimo, vuole fare il salto di qualità.