TuttoSport – I motivi che spingono la Juventus a credere in Gattuso

Sono diversi i motivi che spingono la Juventus a credere in Gattuso.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, la stima della dirigenza bianconera per il tecnico del Napoli sta emergendo in queste settimane. Probabilmente Pirlo andrà via e c’è bisogno di un allenatore che possa portare nuove idee tecniche e tattiche senza concedersi un’altra scommessa: Gattuso ha dimostrato di far giocare bene le squadre che allena, stimolando i calciatori e definendo in campo un’idea molto chiara di gioco collettivo. E’ un uomo spogliatoio ed a Napoli ha contribuito a rimettere in piede il legame oramai distrutto tra alcuni membri della squadra azzurra.

Gattuso è un tecnico giovane che può contare già diverse esperienza sulla panchina, in Italia ha fatto bene anche con il Milan. Si sta formando anno dopo anno e la Juventus potrebbe essere una grande occasione per spiccare il volo e dare credibilità, soprattutto, al lavoro svolto in questi mesi.