Con la rosa al completo la squadra sta volando da tre mesi e i giocatori stravedono per Gattuso, che – pur essendo fermamente deciso ad andare via – non ha ufficializzato la sua scelta nello spogliatoio.

Resta dunque un minuscolo spiraglio e De Laurentiis dovrà decidere se provarci. Oppure sarà costretto a ingaggiare un big della panchina, perché l’ eredità azzurra di Ringhio minaccia di essere pesante.

Fonte: Repubblica